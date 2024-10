Bebeto, Marcos Braz e mais: veja o resultado dos candidatos ligados ao esporte nas eleições

O eleitor brasileiro foi às urnas neste domingo (6) para escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios do país. Na disputa pelos cargos públicos haviam candidatos ligados ao esporte, como ídolos do futebol brasileiro. Foi o caso, por exemplo, do tetracampeão mundial Bebeto, além de dirigentes de clubes, como o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. A relevância, no entanto, não refletiu nas urnas.

No Rio de Janeiro, Marcos Braz (PL) disputou a reeleição a vereador, mas recebeu apenas 8.151 votos e não foi reeleito. Assim como Cacau Cotta (MDB), ex-diretor do Flamengo, que recebeu 3.638 votos e também ficou pelo caminho. Já o tetracampeão Bebeto (PSD) teve 8.125 votos e não foi eleito, da mesma forma que Ronaldo Faria (PL), irmão do senador Romário, também não, com 3.558.

Trocando os campos pelos tatames, outro nome conhecido disputou cargo público no Rio de Janeiro. Ralph Gracie (PRD), integrante da família Gracie do Jiu-Jitsu, recebeu apenas 1.422 votos.

Já em São Paulo, o ex-cronista esportivo José Luiz Datena (PSDB) não conseguiu avançar ao segundo turno na disputa de prefeitos, sendo o quinto mais votado com 111.170 votos. Já entre vereadores, a ex-jogadora de basquete Kelly (Podemos), medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2000, recebeu 309 votos. Por sua vez, a ex-jogadora de vôlei Tandara (PL), medalhista de ouro em Londres 2012, teve 1.883.

Campeões ‘esquecidos’ nas urnas

Em Belo Horizonte, Roberto Gaúcho (PP), ex-jogador do Cruzeiro nos anos 1990, recebeu 1.197 votos e não foi eleito. Já em Porto Alegre, dois ex-jogadores do Internacional também não tiveram sucesso: Claiton Capitão do Esporte (Republicanos) teve menos de 500, enquanto Uh Fabiano (PSD), campeão do Gaúchão em 1997 e 2002, pouco mais de 700.

Por fim, dois grandes nomes da história do Bahia disputaram cargo público em Salvador, mas não tiveram sucesso. O Beijoca do Bahia (Republicanos), que fez parte do heptacampeonato baiano entre 1973 e 1979, teve apenas 668 votos. Já João Marcelo (PSD), por sua vez, recebeu ainda menos, 354.

