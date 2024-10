Jornal critica desempenho de Vitor Roque no Betis: ‘Dá razão ao Barcelona’

Após passagem apagada pelo Barcelona, Vitor Roque tenta deslanchar no futebol europeu, agora com a camisa do Real Betis. Contudo, o atacante tem encontrado dificuldade e estufou a rede apenas uma vez em sete partidas. Diante disso, o jornal “AS” criticou a performance do brasileiro, sobretudo após a derrota por 1 a 0 para o Sevilla.

“Por enquanto o seu desempenho dá razão ao Barcelona. O jogador não aproveitou as duas oportunidades claras que teve no clássico, e o Betis espera uma versão mais eficiente do camisa 9 que Hansi Flick descartou”, salientou o periódico espanhol.

Além disso, o técnico Manuel Pellegrini comentou sobre as duas chances desperdiçadas pelo brasileiro após a partida e afirmou que ele deveria ter marcado em um clássico. Até o momento, Vitor Roque foi titular em quatro das sete partidas em que esteve em campo e só balançou a rede contra o Leganés.

Vale lembrar que o atacante assinou contrato até 2031 com o Barcelona e fez apenas 16 jogos e dois gols na última temporada. Assim, ele não teve muitas oportunidades com Xavi e tinha esperanças de deslanchar com Hansi Flick. Agora, tenta, por empréstimo, subir de produção no Betis, que tem opção de compra fixada em €25 milhões (R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos.

