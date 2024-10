Após tropeço na última rodada, Palmeiras vê chances de título cair

No último sábado (5), o Palmeiras ficou no empate sem gols com o RB Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde somou 57 pontos e aumentou a distância para o líder Botafogo em três, já que o Glorioso venceu sua partida.

Assim, o time de Abel Ferreira reduziu as chances de título nacional para 33,19%. Anteriormente, estava com 44,38%. Enquanto isso, o Botafogo venceu o Athletico Paranaense, por 1 a 0, e disparou, já que agora as chances de título são de 57,06%. Os números foram divulgados pelo Espião Estatístico, do ge.

Chances de título do Brasileirão:

– Botafogo: 57, 06%

– Palmeiras: 33,19%

– Fortaleza: 5,42%

– Flamengo: 3,99%

Estêvão de volta e Dudu entrando bem

Apesar do tropeço e distanciamento, o clube ainda está na briga, e também conta com boas notícias. Uma delas é sobre o retorno de Estêvão, que após 16 dias parado em razão de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, retornou na última rodada. A jovem estrela, de 17 anos, entrou no segundo tempo contra o Bragantino.

Além do camisa 41, Dudu também participou da parte final do jogo e teve uma boa atuação. O atacante perdeu espaço no clube após uma grave lesão no joelho, quase saiu, mas agora está voltando a ajudar a equipe. O próximo desafio do Palmeiras é no dia 20 de outubro, contra o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão.

