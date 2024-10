Morre, aos 73 anos, Johan Neeskens, ídolo do futebol da Holanda

O ex-jogador Johan Neeskens, vice-campeão do mundo pela Holanda em 1974 e 1978, morreu neste domingo (6), aos 73 anos. A Federação Holandesa de Futebol informou sobre o caso e se despediu do ídolo nesta segunda-feira (7). Até o momento, porém, a causa da morte não foi revelada.

“Estamos profundamente tristes com o falecimento repentino de Johan Neeskens. Para sempre um dos nossos maiores ícones. Descanse em paz, Johan”, disse a entidade.

Vale lembrar que Neeskens foi contemporâneo do xará Johan Cruyff, e atuou junto do astro holandês no Ajax, no Barcelona e na seleção holandesa. além disso, fez parte da histórica Laranja Mecânica, em 1974, que encantou o mundo com uma forma inovadora de jogar futebol.

Ao todo, o ex-meia fez 49 partidas pela seleção holandesa, marcando 17 gols. Ele, então, pendurou as chuteiras em 1991 no clube suíço Zug 94. Até 2013, teve uma carreira discreta como treinador, incluindo passagem como auxiliar técnico do Barcelona.

Com a camisa do Ajax, conquistou três títulos da Champions League, além de duas edições da Eredivisie. No Barcelona, foi campeão da Copa do Rei.

