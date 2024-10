Ativos da 777 Partners são colocados à venda, diz site norueguês

A A-CAP, controladora da 777 Partners (ex-sócia do Vasco SAF) desde maio, colocou os ativos da empresa à venda. É o que informa o site norueguês “Josimar Football”, em publicação nesta segunda-feira (7).

Vivendo graves problemas financeiros, a 777 está à beira da falência. Dessa forma, há pressa para se livrar de ativos, incluindo todos os clubes da holding, além de um iate de luxo e um jato particular.

O iate era de Steven Pasko, um dos sócios-fundadores da empresa, e está à venda por US$ 1,8 milhão (R$ 9,8 milhões no câmbio atual). Já o jato particular usado pelos executivos, afinal, está avaliado em US$ 20 milhões (R$ 109 milhões). O CEO do Genoa, da Itália (um dos clubes do portfólio), Andrés Blazquez, já havia informado que a divisão de esportes do grupo estava prestes a fechar as portas, aliás.

Vendas não devem ser tranquilas

A venda dos clubes, porém, não deverá ser tarefa simples. De acordo com a reportagem, o maior empecilho é o processo movido pelo fundo inglês Leadenhall, que recentemente entrou na Justiça dos EUA com uma liminar contra a dissipação de ativos da 777. Dependendo da decisão judicial, a A-CAP pode ser impedida de negociar os clubes da 777.

A matéria ainda revelou que, em maio deste ano, a A-CAP tomou um empréstimo de US$ 40 milhões (R$ 218 milhões) para manter em operação as equipes de futebol. Uma empresa de Todd Boehly, dono do Chelsea, foi quem concedeu o dinheiro, a uma taxa de juros de 46%.

A 777 Partners, através da A-CAP, tem em seu portfólio o Vasco, Genoa, Red Star (FRA), Standard Liège (BEL), Hertha Berlin (ALE), Melbourne Victory (AUS) e Sevilla (ESP – este, como sócia minoritária).

