Inter tenta aproveitar parada na data Fifa para ter time quase ideal no clássico

O Inter ganhou a oportunidade de recuperar peças importantes com a paralisação do Campeonato Brasileiro para a data Fifa. Voltar a ter disponível jogadores entregues ao departamento médico é o principal objetivo do Colorado, neste período de 13 dias sem compromissos. Especialmente porque o seu próximo confronto é o clássico com o Grêmio, seu arquirrival. A intenção é poder usar quase o time ideal

Caso o GreNal ocorresse nesta semana, o técnico Roger Machado teria pelo menos três indefinições. Tratam-se do zagueiro Agustin Rogel, o volante Fernando e o atacante Borré. No atual cenário, todos eles se encontram na condição de titular. No caso do primeiro graças à lesão grave no joelho esquerdo do argentino Mercado, que o tirou do restante da temporada. Aliás, o trio foi desfalque no empate com o Corinthians, na Neo Química Arena. Além do meio-campista Bruno Tabata, que teve uma virose, mas não é motivo de preocupação.

Peças que podem retornar ao time titular do Inter

A propósito, os gringos Rogel e Borré sofreram contusões musculares na coxa esquerda. Por esse motivo, eles são ausência na equipe desde o empate com o Bragantino, há dois jogos. Mesmo ainda em fase de recuperação, a expectativa é a de que os dois voltem a ser opções no clássico com o Grêmio. O contexto em que Fernando se encontra é parecido. Ele já seria uma baixa no confronto com o Timão por cumprir suspensão automática.

Além disso, ele passou por exames que constataram uma lesão na panturrilha direita, porém sem um período de recuperação estipulado. Ter o veterano jogador à disposição seria essencial para Roger Machado. Especialmente porque o comandante não poderá escalar Thiago Maia no clássico, uma vez que o camisa 29 recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Com isso, o técnico sinalizou que Bruno Henrique deva ser seu substituto no GreNal. Se Fernando não puder atuar, Rômulo continuará como titular. Na zaga, com a indisponibilidade de Rogel e de Mercado, Clayton Sampaio antecipou etapas e foi utilizado entre os 11 iniciais. Já no sistema ofensivo, Valencia vem atuando na vaga de Borré.

O grupo do Inter ganhou três dias de folga e se reapresenta no CT Parque do Gigante na tarde da próxima quinta-feira (10). Posteriormente, Roger Machado terá nove dias de preparação para o GreNal, agendado para o dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Atualmente, o Internacional é o sexto colocado da Série A, com 46 pontos, e ainda conta com um jogo a menos diante do Flamengo. A equipe também se encontra em uma sequência invicta de nove partidas no Campeonato Brasileiro.

