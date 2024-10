Iniesta confirma aposentadoria do futebol

Dia triste para o futebol! O meio-campista Iniesta confirmou sua aposentadoria nesta segunda-feira (07/10). O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Assim, a divulgação ocorreu um dia antes do que se especulava, inclusive pelo veículo de imprensa espanhol “Relevo”.

O agora ex-jogador fez uma publicação em sua rede social em que utilizava a camisa do Barcelona e com o histórico número 8. Porém, na horizontal, representando o que seria o infinito. A confirmação veio nesta segunda-feira. O autor do gol que deu o único título mundial da Espanha, em 2010, estava livre no mercado desde julho. Anteriormente, o jogador de 40 anos atuava pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes. Ele já estava na Ásia. Por lá, antes de sua incursão pelo Oriente Médio, defendeu o Vissel Kobe, do Japão.

Há pouco tempo, Iniesta deixou claro, em entrevista, que sua prioridade era dar sequência na sua carreira. O meio-campista permaneceu em Dubai com sua família. Aliás, buscava se exercitar para continuar em boa forma física. Porém, agora, há rumores de que mudou de ideia.

“Sinto que gostaria de seguir jogando. Até que sinta que o momento de parar tenha chegado, tentarei jogar. Mas também gostaria de conseguir o título de treinador e ver o que espera o futuro”, admitiu Iniesta.

Idolatria de Iniesta no Barcelona e na seleção

O meia é um dos principais nomes da história do futebol espanhol. No Barcelona, iniciou sua trajetória ainda nas categorias de base. No profissional, teve passagem de sucesso, com 32 títulos, incluindo quatro Liga dos Campeões e nove edições de La Liga. Já pela seleção, além de ser o herói da conquista da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, também tem no currículo o bicampeonato da Eurocopa, em 2008 e 2012.

