Atlético negocia primeiro reforço para 2025

O Atlético já busca seu primeiro reforço para a próxima temporada. E não se trata de um jogador, mas sim de um nome que pode impactar significativamente o futebol. O clube está em negociação com o ex-diretor de futebol Rodrigo Caetano.

O jornalista Heverton Guimarães foi o primeiro a trazer a notícia. A intenção da diretoria atleticana é contratar Caetano como CEO do futebol na próxima temporada.

Atualmente, as conversas estão em andamento, mas a expectativa é que um desfecho ocorra apenas após os quatro jogos restantes da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O último jogo será contra o Uruguai, no final de novembro, em Salvador.

O Galo deseja trazer Caetano de volta. Por sua vez, o dirigente expressou insatisfação com algumas questões na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que indica uma possível volta ao Atlético. No entanto, as negociações só devem avançar em dezembro.

Caetano deixou o Atlético em fevereiro para assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. Victor Bagy, o antigo gerente de futebol, ocupou sua posição. Caso retorne, Rodrigo será CEO e Victor continuará como diretor.

Durante sua passagem pelo Atlético, Caetano conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e três campeonatos estaduais.

