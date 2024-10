Grêmio sofre com novo problema defensivo antes de GreNal

O Grêmio terá mais um problema defensivo para o clássico com o Inter. Isso porque o clube anunciou que o zagueiro Gustavo Martins, que vinha sendo titular nos últimos quatro jogos, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, ele será uma baixa no Gre-Nal, próximo compromisso da equipe.

Gustavo sofreu a contusão ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na última sexta-feira (04/10). Mais especificamente, aos 31 minutos, o jogador pediu substituição. Posteriormente, ele deu lugar ao veterano Pdro Geromel, que não conseguiu ter sequência nesta temporada, exatamente por problemas físicos, histórico que o acompanha desde o último ano.

O Imortal não indicou o tempo exato de recuperação da lesão. Apesar disso, pelo histórico do problema muscular grau 2 na coxa esquerda, normalmente o atleta volta a ficar disponível entre três semanas a quatro semanas. O clube apenas informou que o zagueiro já deu início ao tratamento junto à fisioterapia.

Veja a nota oficial

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance informa que, após o confronto na última sexta-feira, o zagueiro Gustavo Martins foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada lesão grau 2b no bíceps femoral da coxa esquerda.

O jogador já está em tratamento com a fisioterapia.

Situação do setor defensivo do Grêmio causa preocupação em Renato Gaúcho

Tal situação causou apreensão no Tricolor Gaúcho. Até porque no atual cenário, Kannemann é a única peça disponível no elenco para a posição. Jemerson e Rodrigo Ely, na teoria a dupla de zaga titular, está fora de combate há quatro partidas. Os dois já voltaram aos trabalhos com o grupo, na última quinta-feira (03/10), mas ainda são dúvidas para retornar ao time no Gre-Nal.

O Grêmio contará com o retorno do técnico Renato Gaúcho à área técnica no clássico com o Internacional, que ocorre no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), no dia 19 de outubro.

