Rogério Ceni brinca com Filipe Luís e enaltece Gerson

Flamengo e Bahia se enfrentaram pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado (5). O Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas no primeiro tempo e Alcaraz, no último lance da partida, ampliou de pênalti. O jogo também marcou o reencontro de Rogério Ceni com o Rubro-Negro.

O atual treinador do Bahia comandou a equipe carioca entre 2020 e 2021. Dessa forma, Ceni treinou Filipe Luís, Gerson e grande parte do atual elenco do Flamengo. Antes da partida o treinador brincou com Filipe Luís.

“Você vê que está ficando velho quando começa a enfrentar o cara que você já treinou” disse.

Depois, ao cumprimentar Gerson, Ceni fez questão de exaltar o jogador.

“Tá jogando demais, hein? O cara tá jogando demais”, afirmou Rogério Ceni.

Filipe Luís assumiu o comando da equipe principal do Flamengo na última segunda-feira (30), após a demissão de Tite. Esse é, portanto, o primeiro desafio dele como treinador profissional. O ex-jogador anunciou a aposentadoria no fim da última temporada e assumiu equipes de base do Rubro-Negro neste período.

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a quarta colocação com 51 pontos. Por outro lado, o Bahia é o sétimo colocado, com 45.

