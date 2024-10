Série C: CBF define datas e horários da final entre Volta Redonda e Athletic

Nesta segunda-feira (7), a CBF divulgou a tabela detalhada da final da Série C, que será disputada entre Volta Redonda e Athletic. O documento conta com as datas, os horários e os locais das duas partidas.

O jogo de ida acontecerá em 12 de outubro (sábado), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Já a partida da volta está marcada para o dia 19, no mesmo horário, mas na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).

O Athletic terá o direito de decidir a finalíssima em casa por ter melhor campanha na competição. Não há vantagem em caso de empate em pontos e saldo de gols. Se a igualdade persistir nestes dois critérios a disputa vai para a disputa de pênaltis.

Os dois times já estão garantidos na Série B de 2025. Remo (PA) e Ferroviária (SP), que ficaram na segunda colocação de seus respectivos grupos na segunda fase, também conquistaram o acesso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.