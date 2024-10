Cruzeiro encerra folga e retoma treinamentos com foco em atividades físicas

Acabou a folga. Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na tarde desta segunda-feira (7) para iniciar a preparação para a sequência da temporada. O técnico Fernando Diniz quer aproveitar a pausa da Data-Fifa para organizar a equipe.

Diniz ainda não conquistou uma vitória com a camisa do Cruzeiro. Desde sua chegada, o time disputou três jogos, com dois empates e uma derrota. Agora, o treinador busca usar esse tempo para implantar seu estilo de jogo.

O time celeste voltará a campo na sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia. A partida ocorrerá no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

A programação de treinos do Cruzeiro nesta semana inclui atividades pela manhã, na Toca da Raposa II. No domingo, os atletas terão nova oportunidade de folga. A agenda da próxima semana ainda não foi divulgada. Nesta segunda-feira, o time realizou treino físico, e a expectativa é que essa rotina se repita nesta terça, seguida de trabalhos táticos.

