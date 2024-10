Chile perde dois titulares para os jogos contra Brasil e Colômbia

O técnico Ricardo Gareca enfrenta mais um problema nesta Data Fifa de outubro. A seleção do Chile informou oficialmente, nesta segunda-feira (7), que Marcelino Núñez e Gabriel Suazo não poderão participar dos jogos devido a lesões. Ambos apareciam como possíveis titulares nos confrontos contra a Seleção Brasileira e Colômbia.

“O Departamento Médico da Seleção Chilena informa que os jogadores Marcelino Núñez e Gabriel Suazo foram liberados da convocação para esta data Fifa”, começa o comunicado.

“Ambos apresentam lesões musculares nos isquiotibiais, confirmadas por exames de imagem. O tempo de recuperação ultrapassa o período das Eliminatórias Sul-Americanas. Diante disso, o Departamento de Comunicação da Federação de Futebol do Chile (FFCh) informa que a comissão técnica convocou o seguinte jogador para os jogos da data FIFA de outubro de 2024”, conclui o comunicado emitido em Juan Pinto Durán.

Dessa maneira, Ricardo Gareca decidiu convocar Ulises Ortegoza, jogador do Talleres de Córdoba. O meio-campista já estava sendo observado pela seleção chilena e foi um dos nomes mais comentados na lista preliminar antes da Copa América nos Estados Unidos. No entanto, acabou não sendo chamado para a competição.

Ortegoza, agora convocado, chega em excelente forma. Aos 27 anos, o jogador experiente é titular do Talleres nas últimas três temporadas. Neste ano, ele disputou 21 jogos, sendo 14 como titular. No entanto, não marcou gols. Na Copa Libertadores, participou de sete partidas, com quatro titularidades, somando 415 minutos em campo. Além disso, ele também jogou 90 minutos contra o Boca Juniors pela Copa Argentina.

