Iniesta: relembre a carreira de uma lenda do futebol espanhol

Histórico meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, Andrés Iniesta anunciou sua aposentadoria do futebol aos 40 anos. Ele fez o anúncio por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

No clube catalão, começou sua trajetória ainda nas categorias de base. No profissional, construiu uma carreira de sucesso, somando 32 troféus, incluindo quatro Liga dos Campeões e nove edições de La Liga. Já pela seleção de seu país, além de ser o herói da conquista do Mundial de 2010, na África do Sul, faturou o bicampeonato da Eurocopa, em 2008 e 2012.

Este é o incrível legado do lendário jogador. Confira o vídeo!

