Patrocinadora do Corinthians se pronuncia após ficar fora de lista

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, se pronunciou pela primeira após ficar fora da lista de bets autorizadas para operar no Brasil. Em nota na noite desta segunda-feira (7), a casa de aposta afirmou que tem autorização pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para funcionar inicialmente por cinco anos.

A Esportes da Sorte, porém, ainda não consta na lista do Governo Federal das casas de apostas autorizadas a operar no Brasil. Assim, tem até quinta-feira, dia 10, para regularizar sua situação com a SPA-MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Caso contrário, não poderá seguir como parceira de camisa do Corinthians.

A Esportes da Sorte está em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Além disso, diz ter cumprido todos os requisitos de admissão, em 19 de agosto, dentro do prazo de 17 de setembro. O nome da bet, vale destacar, ainda não figura no site do órgão federal.

Além disso, a situação tem um impacto importante até para Memphis Depay. O holandês tem boa parte de seus vencimentos pagos pela Esportes da Sorte. Se a empresa não honrar seu contrato, o clube precisará buscar alternativas.

O Corinthians, aliás, notificou extrajudicialmente a Esportes da Sorte na última semana, apesar de reafirmar a confiança no acordo. O Timão, aliás, recebeu consultas de outras casas de apostas e se resguarda, de acordo com informações do UOL, em multa de R$ 100 milhões em caso de ruptura unilateral.

Veja abaixo a nota oficial divulgada pela Esportes da Sorte:

O Grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela LOTERJ e, portanto, obtém aval da autarquia para funcionamento por um prazo inicial de 05 (cinco) anos.

Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando a proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.