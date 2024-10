São Paulo faz planejamento por ‘reforço de peso’ em jogo contra o Vasco

O São Paulo tem sete dias de treinos até seu próximo desafio na temporada. A saber, o Vasco, no dia 16, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. E o principal objetivo da comissão técnica de Luis Zubeldía é recuperar Ferreira para a reta final do campeonato.

Em busca da reabilitação na tabela após perder para o Cuiabá no último sábado (5), na Arena Pantanal, o Tricolor, em sua última atualização, informou que o atacante segue ajustando a forma física após sofrer contusão no tendão do quadríceps da perna esquerda.

Havia a expectativa de que o jogador aparecesse na relação para o duelo contra o Cuiabá, o que não ocorreu. Contratado no começo da atual temporada, o atacante não atua desde 19 de agosto, dia seguinte à lesão na coxa esquerda. Na ocasião, ele precisou ser substituído ainda nos minutos iniciais do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Ferreira, contudo, segue como um dos principais nomes do elenco são-paulino. Com oito gols e duas assistências em 42 jogos, era titular incontestável de Zubeldía.

A tendência, portanto, é a de que o atacante retorne ao Tricolor diante dos cariocas na próxima semana. O time do Morumbis, em sexto na tabela, almeja se reaproximar do G4 do Brasileirão. Com 47 pontos, está a quatro do Flamengo, atual quarto colocado.

