Botafogo supera Real Madrid como clube com mais jogadores na Seleção

Nenhum clube tem mais jogadores convocados por Dorival Jr. para as Eliminatórias que o Botafogo. Após Alex Telles ser chamado no lugar de Guilherme Arana e Vini Jr. e Éder Militão serem cortados por lesão, o Glorioso superou o Real Madrid e se tornou o único time com três atletas na Seleção Brasileira.

O Real Madrid segue com Endrick e Rodrygo entre os convocados pelo treinador. Antes, o clube merengue, com quatro nomes, era o protagonista entre as equipes na lista da Seleção Brasileira.

Ao todo, foram cinco baixas entre a convocação inicial e a Data Fifa. O Brasil perdeu Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alisson (Liverpool) e Vini Jr. (Real Madrid). Em seus lugares, entraram Beraldo (PSG), Alex Telles (Botafogo), Weverton (Palmeiras) e Andreas Pereira (Fulham).

Recorde histórico de convocados

Além disso, o Botafogo soma sete jogadores chamados para a Data Fifa de outubro. Assim, faz ampliar um recorde histórico desta mesma temporada. Até então, a maior marca de jogadores do Brasil que o clube detinha era quatro, o que aconteceu em 1966.

Thiago Almada – Argentina

Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles – Brasil

Gatito Fernández – Paraguai

Bastos – Angola

Jefferson Savarino – Venezuela

Desafios

O Brasil, afinal, terá dois desafios nesta Data Fifa nas Eliminatórias. A Seleção Brasileira enfrenta Chile e Peru, respectivamente, na quinta (10) e na terça-feira (15). A equipe de Dorival Jr, aliás, ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 10 pontos.

