Vasco emplacará sequência de jogos no RJ; veja

O Vasco terá uma importante sequência no Rio de Janeiro após o próximo compromisso contra o São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Afinal, após o duelo em questão, o Cruz-Maltino atuará quatro partidas seguidas na capital carioca.

A primeira delas é logo pela Copa do Brasil, com as outras três constando pelo Brasileirão. Saiba, então, contra quem serão os duelos citados.

Após pegar o São Paulo, fora de casa, no dia 16, a equipe da Cruz de Malta se voltará para a Copa do Brasil, onde três dias depois enfrenta o Atlético-MG, pelo jogo de volta da semifinal. Como perdeu por 2 a 1 na ida, o Vasco precisa vencer por pelo menos um gol se quiser ter chance de seguir vivo na competição. A partida será no sábado (19), em São Januário.

Depois, outra partida na Colina Histórica. Desta vez, porém, pelo Brasileirão. Numa quarta-feira (23), o time do técnico Rafael Paiva terá, enfim, o duelo adiado contra o Cuiabá, válido pela 19ª rodada.

Cinco dias depois, dia 28, é a vez do Vasco receber o Bahia em São Januário. A partida valerá pela 31ª rodada do Brasileirão. Por fim, o clássico com o Botafogo (dia 5 de novembro), no Nilton Santos, pela 32ª rodada. Por mais que não seja mando vascaíno, o jogo ocorre na capital, encerrando, assim a sequência de quatro jogos no Rio de Janeiro.

Confira a sequência de jogos do Vasco

vs São Paulo, dia 16 (quarta), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas – 30ª rodada

vs Atlético-MG, dia 19 (sábado), em São Januário – volta da semifinal da Copa do Brasil

vs Cuiabá, dia 23 (quarta), em São Januário – 19ª rodada (jogo atrasado)

vs Bahia, dia 28 (segunda), em São Januário – 31ª rodada

vs Botafogo, dia 5 de novembro (terça), no Nilton Santos – 32ª rodada

