Savinho retorna à Seleção querendo ajudar equipe a reencontrar as vitórias

Uma das grandes novidades na Seleção na era Dorival Júnior, o atacante Savinho quer cravar ainda mais seu nome na Amarelinha. Afinal, o jogador está presente desde a primeira convocação do treinador e chegou a disputar a Copa América, sendo titular em uma partida, mas foi cortado por lesão nas últimas partidas das Eliminatórias, fazendo muita falta. Agora, o atleta retorna para ajudar o Brasil a voltar a vencer nas Eliminatórias.

“A minha expectativa é das melhores possíveis, porque eu trabalho no clube diariamente. Infelizmente, fui cortado da última convocação por uma pequena lesão, não muito grave. Me recuperei bastante rápido, o Manchester City me deu total suporte na fisioterapia. Voltei, consegui fazer bons jogos quando tive a oportunidade e hoje estou aqui na Seleção. A expectativa é muito boa para esses dois grandes jogos que temos pela frente”, disse Savinho, para a CBF TV.

Além disso, o jogador também comentou da importância da Seleção Brasileira vencer as duas partidas nesta Data-Fifa. Não só para subir na tabela, mas também para dar uma resposta ao torcedor.

“Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar mesmo o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Com certeza, todos que foram convocados têm em mente fazer isso, de voltar a fazer o Brasil ganhar jogos, de a torcida também gostar dos nossos jogos quando vai ao estádio”, completou.

Savinho reencontra o Chile, com quem tem boas memórias

O Brasil encara o Chile nesta quinta-feira (10), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa. Adversário que Savinho já enfrentou na sua carreira. Afinal, o atacante enfrentou os chilenos pela Seleção Brasileira sub-15 em 2019 e venceu por 4 a 1. Agora, o jogador espera repetir a alegria da vitória contra o mesmo rival, mas também ligou um alerta para a partida.

“Já joguei contra o Chile, na base, no Sub-15. Ganhamos, foi muito bom o jogo. Acho que da base para o profissional não muda muito, são jogadores muito competitivos, que correm bastante e que vão brigar pela sua camisa. E a gente tem que mostrar o nosso futebol brasileiro, que é ser feliz dentro de campo para buscar essa vitória”, finalizou.

