Com presença de Túlio Maravilha, Botafogo celebra Dia das Crianças

O Botafogo promove, neste sábado (12), a sua já tradicional festa de Dia das Crianças, em General Severiano, sede do clube. Será um evento para toda a família, de 9h30 às 18h, com muita diversão e atrações para os pequenos. Destaque também para uma feira gastronômica, com inúmeras opções de bebidas e comidas, além de surpresas para a torcida alvinegra. Crianças de até oito anos não pagam.

O ídolo Túlio Maravilha tem presença confirmada no evento, que vai contar também com o já famoso General, mascote dos esportes alvinegros, sorteio de brindes do clube, como camisas oficiais, e muito mais.

A festa terá ainda brinquedos infláveis, atividades esportivas nas quadras e no campo, música e animadores, personagens de filmes e desenhos infantis, entre outras atrações.

SERVIÇO

Data: Sábado, 12 de Outubro

Horário: 9h30 às 18h

Ingressos: R$ 15 – Bilheteria Digital | https://www.bilheteriadigital.com/super-dia-das-criancas-2024-12-de-outubro

Local: General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo

Crianças até 8 anos não pagam

Sócios-proprietários não pagam

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.