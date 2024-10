Atacante do Remo é morto a tiros no Pará

O atacante Ricardinho, de 22 anos, foi assassinado, na noite de segunda-feira (7), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O atleta pertence ao Remo e estava emprestado ao Rio Branco-SP.

Segundo informações de testemunhas, o jogador estava sentando em uma calçada conversando com um amigo. Pouco depois, passou um carro preto que efetuou vários disparos em direção a eles.

Ricardinho e o amigo Flávio de Jesus de Souza morreram na hora. Outro homem que estava próximo, Daivison Lucas da Silva Braga foi atingido, não resistiu e também morreu.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Marituba. A motivação e autoria ainda são desconhecidos.

Remo lamenta a morte

Em nota, o Remo enviou uma mensagem aos familiares.

“É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento”, escreveu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.