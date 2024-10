Globo bate recorde de audiência no futsal com hexacampeonato do Brasil

O hexacampeonato do Brasil no futsal, conquistado sobre a Argentina no último domingo (6), atingiu um feito histórico na TV aberta. Isso porque a vitória por 2 a 1 sobre os hermanos valeu a maior audiência da modalidade na Rede Globo em quase duas décadas.

Segundo levantamento da Kantar Ibope Media, a final da Copa do Mundo de Futsal teve uma média de 11,9 pontos em São Paulo – com 30% de participação sobre o total de TVs ligadas. Os números representam um aumento de 33% da audiência média em comparação com as quatro semanas anteriores.

Além disso, os números mencionados também representam a maior audiência do futsal em São Paulo desde setembro de 2005.

Números da TV Globo

A emissora global subiu a média para 11,9 pontos na capital paulista, que normalmente fica entre oito e nove aos domingos. O SBT e a Record, concorrentes da Globo na TV aberta, alcançaram 4,2 e três – respectivamente.

Da mesma forma, os números no Rio de Janeiro chamaram atenção e bateram recordes. O duelo entre Brasil e Argentina rendeu 12 pontos de média e 31% de participação. Ou seja, um aumento de 20% na média da faixa horária na emissora. A audiência superou o recorde que pertencia à semifinal da Copa do Mundo de Futsal em 2021 – também no confronto entre brasileiros e argentinos.

Casas de apostas

No último domingo (6), a final entre Brasil e Argentina também levou o futsal à segunda colocação entre modalidades mais apostadas do dia. A ‘Galera.bet’, por exemplo, contabilizou um volume de 10,9% das apostas – ultrapassando Basquete, Tênis, MMA, eSports e Vôlei, por exemplo.

