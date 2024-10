Savinho chama responsabilidade e diz: ‘Vamos retomar a nossa alegria em campo’

Savinho, atacante do Manchester City, participou da coletiva de imprensa da Seleção Brasileira na tarde desta terça-feira (8), no CT do Palmeiras. Ao falar sobre assumir a responsabilidade, o jogador atribuiu o compromisso, mas fez questão de enaltecer o elenco da Canarinho.

“Tudo tem o seu tempo, o seu momento. Claro que eu vou chamar a responsabilidade. Mas não tem apenas eu, tem outros grandes jogadores. Se cada um pegar a reponsabilidade e colocar dentro de campo, a gente vai ser feliz”, disse Savinho.

Momento da Seleção

A Seleção Brasileira é a quinta colocada na classificação das Eliminatórias, com oito pontos de desvantagem para a líder Argentina. Assim, Savinho falou sobre a necessidade de mudar a chave e, assim, voltar a fazer a torcida feliz.

“O Brasil está acostumado a ganhar de três a zero, dois a zero. Temos que voltar a fazer isso, ser feliz dentro de campo e ser protagonista os 90 minutos. (…) Vamos retomar a nossa alegria em campo, a nossa vontade, a vontade de vencer”, explicou.

“A situação é preocupante pela colocação e pelo o que o torcedor espera da gente, mas vamos trabalhar para esse jogos, conquistar os três pontos e subir na classificação”

