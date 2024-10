Dorival tem grupo completo em segundo treino da Seleção

O técnico Dorival Júnior comandou, na tarde desta terça-feira (8), o segundo treinamento da Seleção Brasileira nesta Data-Fifa. Visando as partidas contra Chile e Peru, o treinador contou, pela primeira vez, com o grupo completo. As atividades no centro de treinamento do Palmeiras, aliás, contaram com as participações de três atletas do time sub-20 do Verdão: Robson, Allan Elias e Riquelme Felipe.





Beraldo, Marquinhos, Raphinha e Abner, que não participaram do treino na segunda, ficaram à disposição do treinador.

Durante os primeiros minutos do treinamento, que contaram com a presença da imprensa, os jogadores fizeram trabalho de aquecimento e atividades de troca de passes rápidos, divididos em dois grupos.

Programação da Seleção

A Seleção Brasileira vai utilizar o centro de treinamento do Palmeiras até quarta-feira, quando embarca para Santiago. Assim, o confronto contra o Chile será na quinta, às 21h (de Brasília). Posteriormente, a Canarinho recebe o Peru, em Brasília, no dia 15 de outubro.

O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para o Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.