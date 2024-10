Carrillo é elogiado no Corinthians e pode ser titular após a Data Fifa

O meia André Carrillo vem ganhando espaço com o técnico Ramón Díaz no Corinthians. O peruano foi a última contratação do clube nesta temporada e tem impressionado. Até o momento, são sete jogos pelo Timão, sendo dois deles como titular.





A versatilidade em campo é um trunfo para o jogador assumir a condição de titular no Corinthians após a Data Fifa. Afinal, ele pode ser usado no meio de campo, no losango utilizado pelo treinador, ou até aberto pela ponta direita.

Na última rodada, Carrillo voltou a atuar e foi elogiado pela comissão técnica. Ele fez as duas funções contra o Colorado no empate em 2 a 2, na Neo Química Arena, que manteve o Timão na zona do rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Patrocinadora do Corinthians diz ter recebido autorização para operar no Rio

“É um dos melhores meio-campistas da América do Sul, pode jogar por dentro ou por fora. Nos dá tranquilidade. Escolhemos ele, acreditamos nele, é um jogador de seleção e Copa do Mundo. A carreira dele fala por si só. Gostamos tanto de interno quanto como meia aberto, pode jogar nas duas. Ele vem crescendo, não é fácil se adaptar”, afirmou o auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Díaz, após o duelo contra os gaúchos.

Carrillo atuou com Ramón Díaz na Arábia

A contratação de Carrillo tem o dedo da comissão técnica. Afinal, o jogador trabalhou com Ramón Díaz no futebol da Arábia Saudita por dois anos. O treinador conhece as características do jogador, de 33 anos.

“Ele pode fazer todas as funções com perfeição”, completou Emiliano.

Carrilo estará com os demais jogadores nesta quarta-feira (9), na reapresentação dos jogadores para a sequência da temporada após três dias de folga. Assim, o Timão volta a campo na quinta (17), em um duelo direto contra o Athletico-PR. A partida será novamente na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.