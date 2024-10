Tio de Lucas Paquetá é convocado em caso de manipulação de resultados

O tio do meia Lucas Paquetá, Bruno Tolentino, passa por uma investigação junto ao jogador no suposto envolvimento no caso de manipulação de quatro partidas na Premier League. Dessa forma, a CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado, aprovou na tarde desta terça-feira (8) a convocação dele.

Paquetá passa por uma investigação na Inglaterra por envolvimento em manipulação de quatro jogos do Campeonato Inglês no ano passado. O meia defende o West Ham e também a Seleção Brasileira.

Além dele, Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, também fez parte da mesma investigação. No entanto, ele não responde a qualquer processo. Luiz Henrique jogava no Real Betis, da Espanha, na época em que aconteceu o caso.

Tio do Paquetá realizou duas transferências no valor de R$ 40 mil para o atacante Luiz Henrique. A Federação Inglesa, por sua vez, não sabia desse fato. Dessa forma, a argumentação do senador Eduardo Girão (Novo/CE), relator do requerimento de convocação, é de que é importante entender em que contexto foram feitas as transferências bancárias. E, ainda, saber o impacto das apostas nas partidas.

Assim, um requerimento de convocação de Luiz Henrique estava previsto para apreciação na reunião desta terça-feira. No entanto, foi retirado de pauta pelo presidente da comissão, Jorge Kajuru (PSB/GO).

Por outro lado, de acordo com o jornal “The Sun”, Paquetá deve ter uma audiência sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League em março do ano que vem, perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA).





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.