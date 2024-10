Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Se com a Data Fifa, o principais campeonatos do Brasil param, o mesmo não vale para o Brasileirão de Aspirantes, que segue a todo vapor. E, nesta quarta (9), teremos direito até a clássico pela terceira rodada, quando Fluminense e Vasco se enfrentam no estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ), às 15h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Flu TV, no YouTube.

Como chega o Fluminense

O Fluminense, do técnico Rômulo Rodriguez, lidera o Grupo A, com quatro pontos. A equipe tricolor estreou com vitória sobre o CRB (em casa) e correu atrás de um importante empate contra o Sport, pela segunda rodada, em Recife. Depois do clássico com o Vasco, o Flu volta ao Nordeste. Afinal, enfrenta o Fortaleza, na capital cearense, na próxima segunda (14).

Como chega o Vasco

O Vasco, por sua vez, é uma das duas equipes (dentre oito) no grupo que jogou apenas uma rodada, já que o confronto contra o Atlético-MG foi remarcado. Assim, o Cruz-Maltino ocupa a lanterna da chave, visto que perdeu seu único jogo até o momento, contra o Botafogo, pela rodada inaugural. Após enfrentar o Fluminense, o Vasco se volta para a decisão o Campeonato Carioca Sub-20. Como venceu o Flamengo na ida por 2 a 1, na Gávea, o time joga pelo empate para sair campeão. A partida ocorre no sábado (12), em São Januário.

FLUMINENSE x VASCO

Brasileirão de Aspirantes (Sub-23) 2024 – Terceira rodada

Data e horário: quarta-feira, 09/10/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE: Gustavo Ramalho; Justen, Felipe Andrade, Caio Amaral e Rafael Monteiro; Fabinho, Freitas e Luis Fernando; Isaac, João Lourenço e João Neto. Técnico: Rômulo Rodriguez.

VASCO: Phillipe Gabriel; Wanyson, Lyncon, Luiz Gustavo e Lauan; Igor Toledo, Matheus e GB; João Vitor, Alegria e Léo Jacó. Técnico: Ramon Lima.

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

Onde assistir: Flu TV, no YouTube





