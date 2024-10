Lateral conquista seu segundo acesso pelo Athletic e busca o título da Série C

O lateral-direito Ynaiã segue fazendo história no Athletic Club, sendo peça fundamental no acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (5), a equipe mineira garantiu a vaga na divisão superior após vencer o Londrina por 2 a 1, um marco histórico que reforça a trajetória vitoriosa de Ynaiã pelo clube.

“A minha passagem pelo Athletic tem sido incrível e muito significativa para a minha carreira. Desde o início, o clube confiou no meu trabalho, me dando a oportunidade de crescer e evoluir como jogador. Conquistar dois acessos consecutivos, primeiro para a Série C e agora para a Série B, é motivo de muito orgulho. Sinto que todo o esforço e dedicação valeram a pena e poder fazer parte desse projeto vitorioso só reforça o quanto o Athletic é importante para mim. O clube tem uma estrutura que nos permite sonhar grande, e isso me motiva a sempre buscar o melhor dentro de campo. Sem dúvidas, o Athletic está marcando minha carreira de forma única, e eu espero continuar fazendo história aqui”, comentou Ynaiã.

Este é o segundo acesso de Ynaiã pelo Athletic, já que ele foi decisivo na campanha que levou a equipe à Série C em 2023. Agora, o foco está na grande final contra o Volta Redonda, disputada em formato de ida e volta, com o confronto decisivo sendo realizado em Minas Gerais, casa do Athletic.

Lateral disputou 24 partidas na Série C pelo Athletic

“Já enfrentamos o Volta Redonda duas vezes e vencemos ambas, o que nos dá confiança, mas sabemos que final é diferente. Isso serve mais como motivação para mantermos o foco e a intensidade. No vestiário, o clima é de muita confiança e união, estamos focados, preparados e com muita vontade de trazer esse título para o Athletic. A decisão em casa, com o apoio da nossa torcida, será um grande diferencial, e vamos dar tudo dentro de campo para sair com a vitória”, disse Ynaiã.

Ynaiã é o jogador que mais entrou em campo pelo Athletic na temporada, com 36 partidas, sendo titular em 25 delas. Só na Série C, o lateral disputou 24 jogos, com 20 como titular. Além de sua consistência defensiva, ele se destaca também no apoio ao ataque, sendo o lateral-direito com mais assistências no campeonato, somando quatro passes para gol.

A contribuição de Ynaiã tem sido essencial na campanha do Athletic, que agora está a um passo de encerrar o ano com mais uma conquista.

