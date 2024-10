Desejo de Denílson na Band é engavetado

O ex-jogador e apresentador Denílson não terá o seu desejo atendido na Band. A emissora optou por não avançar com o projeto de um programa solo para o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, houve uma mobilização em busca de recursos para a realização do projeto. Porém, a ideia acabou não avançando. Em março, quando assinou a renovação de contrato com a Band até 2027, o ex-jogador explicitou seu desejo por um programa solo.

A expectativa é que, ao menos por enquanto, Denílson siga apenas no Jogo Aberto, junto a Renata Fan. A apresentadora, inclusive, foi uma das entusiastas de sua renovação contratual e consequente manutenção na emissora.

Atualmente, o Jogo Aberto é um dos programas esportivos de maior audiência tanto na TV quanto no YouTube. Na plataforma do Google, a atração da Band ocupa o primeiro lugar entre os programas da grade aberta, com 1 milhão de visualizações diárias, segundo a Band.

Sucesso de Denilson na Band impacta fora do ar

O alcance de Denílson através do Jogo Aberto fez com que o ex-jogador se tornasse um sucesso nas redes sociais. Entre os atletas que seguiram para a comunicação, ele é o que possui mais seguidores. No Instagram, por exemplo, ele conta com 7,7 milhões de seguidores. Já seu canal no YouTube conta com 870 mil inscritos.

Além disso, Denílson é atualmente o ex-futebolista com mais acordo publicitários ativos na TV.

