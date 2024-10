Matheus Henrique sofre lesão no quadril e vira mais um problema no Cruzeiro

O Cruzeiro informou nesta terça-feira (8) que o volante Matheus Henrique passou por exames médicos, que detectaram uma lesão no músculo do quadril. O jogador iniciará tratamento conservador e deve ficar fora dos próximos jogos.

Aliás, a ausência de Matheus Henrique representa mais um problema para o técnico Fernando Diniz, que não poderá contar com ele nem com Lucas Romero, suspenso para o primeiro jogo da semifinal da sul-americana contra o Lanús, marcado para o dia 23.

Veja mais: Conmebol anuncia estádio paraguaio como palco da final da Copa Sul-Americana 2024

No entanto, a Sul Americana é a maior chance de título do Cruzeiro na temporada e possibilidade de confirmação direta para a Libertadores em 2025. Já que no Brasileirão o time oscila e no momento ocupa a oitava colocação com 43 pontos conquistados.

Opções para Fernando Diniz no Cruzeiro

As opções do comandante celeste são Walace, Lucas Silva e Ramiro. Também há a possibilidade de utilizar Jhosefer e Henrique, volantes do Sub-20. Matheus Henrique chegou ao Cruzeiro no meio da temporada e rapidamente se tornou titular do time mineiro. O volante já disputou 17 jogos e marcou três gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.