Dorival faz mudanças táticas e testa Igor Jesus como ‘9’ da Seleção

Para tentar reabilitação, o técnico Dorival Júnior já prepara mudanças na Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Diante do Chile, o treinador colocará caras novas no time, além de um novo esquema tático.

A seleção terá Lucas Paquetá como volante e Igor Jesus, do Botafogo, foi testado como titular logo na sua primeira convocação, como informou o “ge”. O treinador, aliás, precisa de uma vitória para avançar na tabela de classificação.

O trio de meias-atacantes deve ser formado por Savinho, Raphinha e Rodrygo. André jogaria à frente da defesa. Dorival esboçou uma equipe nesta terça, mas deve fazer pelo menos uma mudança até a bola rolar.

Esse é o provável Brasil para encarar o Chile: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus (Endrick).

Durante os primeiros minutos do treinamento, que contaram com a imprensa, os jogadores fizeram trabalho de aquecimento. Posteriormente, realizaram atividades de troca de passes rápidos, divididos em dois grupos. Nesta quarta, Dorival, afinal, comanda o último treino antes de viajar a Santiago, no qual definirá a escalação.

Programação da Seleção

A Seleção Brasileira vai utilizar o centro de treinamento do Palmeiras até quarta-feira, quando embarca para Santiago. Assim, o confronto contra o Chile será na quinta, às 21h (de Brasília). Posteriormente, a Canarinho recebe o Peru, em Brasília, no dia 15 de outubro.

O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para o Mundial.

