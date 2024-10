Neymar exibe fotos em resort de luxo na Arábia Saudita

Neymar aproveitou mais um dia de descanso ao lado da família e de amigos durante a Data Fifa. Na tarde desta terça-feira (8), o jogador compartilhou nas redes sociais registros de alguns momentos de lazer no The Red Sea Project, na Arábia Saudita. Anteriormente, o local já havia recebido a festa de aniversário de 1 ano de Mavie, realizada no último domingo (6).

Nas imagens, o camisa 10 do Al-Hilal e seus acompanhantes aproveitam a piscina e a praia no local. Além de Bruna Biancardi e os filhos Davi Lucca e Mavie, o jogador também esteva com amigos. Uma das presentes foi Carol Dantas, mãe do primogênito do jogador. Ela estava acompanhada do marido.





Um detalhe das fotos é que tanto Davi Lucca quanto Mavie estavam com a mesma estampa de roupa de banho. Além disso, Neymar aproveitou para registrar um momento em que dava um banho em sua filha com Bruna Biancardi.

Na última segunda-feira (7), a atual companheira de Neymar já havia exibido fotos e vídeos igualmente em suas redes sociais dos momentos com os amigos.