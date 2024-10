Anteriormente, eles tiveram um namoro entre 2019 e 2021. Contudo, a reaproximação teria acontecido no início do ano. Em junho, a ex-participante de De Férias com o Ex foi à Inglaterra acompanhar a final da Liga dos Campeões e tirou fotos na escada da mansão do jogador.

