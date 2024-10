Senado aprova criação da CPI das ‘bets’ para investigar sites irregulares

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aceitou o requerimento de Soraya Thronicke (Podemos-MS) para instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro.

O objetivo é mirar as casas de apostas que viraram febre entre os brasileiros. A comissão terá 130 dias para trabalhar, com limite de despesas de R$ 100 mil. A suspeita dos senadores é de que os jogos de azar online causam prejuízo aos apostadores para garantir margem “exagerada” de lucros às empresas.

De acordo com levantamento do Banco Central, o total apostado pelos brasileiros em bets em agosto foi de R$ 20,8 bilhões. Desse volume, o BC estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio. O estudo contemplou 56 bets.

Empresário confirma manipulação de jogos

Dentro deste assunto, nesta terça-feira, o empresário William Rogatto deu forte depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado Federal nesta terça-feira (8/10). Ele confessou ter manipulado jogos de competições nas 26 unidades da federação e no Distrito Federal. Ele, aliás, diz que é conhecido como “Rei do Rebaixamento”.

Caso Paquetá

Além deste caso, o tio do meia Lucas Paquetá, Bruno Tolentino, também passa por uma investigação junto ao jogador no suposto envolvimento no caso de manipulação de quatro partidas na Premier League. Dessa forma, a CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado, aprovou na tarde desta terça-feira (8) a convocação dele.

Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, também fez parte da mesma investigação. No entanto, ele não responde a qualquer processo. O jogador atuava no Real Betis, da Espanha, na época em que aconteceu o caso.

