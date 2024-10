Weverton e Endrick celebraram, nesta terça-feira (9), a oportunidade de treinarem na Academia de Futebol do Palmeiras. Tanto o goleiro do Verdão quanto o ex-atacante do clube se encontraram novamente e falaram sobre treinar em um lugar tão conhecido por eles. Confira o vídeo!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.