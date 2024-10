Ex-Palmeiras, Miguel Borja é denunciado por maus-tratos aos filhos

Segundo a publicação, o Ministério Público da Argentina irá realizar a averiguação para analisar se segue ou arquiva o caso. As suspeitas na escola tiveram início após o filho mais novo do jogador ter “atitudes estranhas” e relatar que “não tinha contato com o pai” porque ele “lhe batia”. A criança, inclusive, chegou a chorar ao ser repreendida devido seu comportamento sobre Borja.

Posteriormente ao episódio, a família do jogador foi entrevistada por uma especialista. Os pais e os filhos foram ouvidos separadamente, sem a confirmação da situação descrita pelos menores. Com isso, a promotora María Lorena González ordenou que as crianças voltassem normalmente para a casa do pai.Segundo o Olé, Borja vai processar a escola por falsa denúncia.

Carreira de Miguel Borja