Atlético x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Com desfalques, Grêmio e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), em partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Tricolor gaúcho vem de vitória, na rodada passada. Na 11ª posição, tem tem 35 pontos e está a seis da zona de rebaixamento. Já o Galo empatou com o vitória na última rodada.

Com 37 pontos, o time mineiro é o 10º colocado Além disso, vai ter de lidar com oito desfalques. Guilherme Arana, Bernard, Zaracho e Alisson. Alan Franco, Júnior Alonso e Eduardo Vargas, convocados, também estão fora. E a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornalda Esportiva começa às 18h (de Brasília).