Palmeiras e WTorre encerram, enfim, briga jurídica pelo Allianz

Com dívidas e divergências sobre a gestão do Allianz Parque, Palmeiras e WTorre encerraram uma longa batalha jurídica. Assim, a construtora vai pagar R$ 50,1 milhões à vista ao Verdão pelos débitos pendentes e ainda vai ceder diferentes propriedades do estádio ao clube. A informação é do site “ge”. O valor será debitado nesta quarta-feira (9).

Com o acordo, o Allianz terá, enfim, o aumento de mil lugares no Gol Norte. O espaço estava sem uso desde a inauguração da arena, em 2014. O Palmeiras pode transformá-lo em um setor popular.

Palmeiras e WTorre aceitaram concessões sobre valores de repasse que a construtora não realizou nos últimos anos de parceria, ajustes comerciais e operacionais, além de débitos que o próprio clube tinha, também, com a administradora. O saldo total deste acerto ficou em R$ 117 milhões.

“Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses. Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre”, celebrou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Recentemente, o Verdão entrou com uma ação na Justiça Comum cobrando mais R$ 160 milhões da empresa. A WTorre rebatia e não afirmava que este era o valor da dívida. Contudo, após muitas brigas, a relação entre clube e empresa ficou mais harmoniosa nos últimos meses.

A briga entre Palmeiras e WTorre

Há alguns meses, o Palmeiras voltou a receber o pagamento da WTorre, referente às receitas de eventos no Allianz Parque. O depósito de mais de R$ 4 milhões refere-se aos meses de março e abril, no entendimento da empresa. Este, aliás, foi o primeiro valor recebido desde 2015.

Segundo o clube paulista, a Real Arenas, braço da WTorre criado para gestão do Allianz, realizou somente os repasses nos sete meses iniciais a partir da inauguração do Allianz Parque, em 19 de novembro de 2014. Entretanto, a WTorre discordava judicialmente do valor da dívida.

Em 2023, o Palmeiras acionou a polícia, que abriu inquérito em face da WTorre em razão da dívida, então de R$ 128 milhões. O entendimento do clube é de possíveis delitos de apropriação indébita e associação criminosa por parte da empresa.

Em janeiro deste ano, ambas as partes travaram duelo em razão da manutenção do campo do Allianz Parque. Após duas partidas pelo Campeonato Paulista na arena, a equipe alviverde passou a mandar jogos em outros lugares. O Verdão ficou sem atuar em sua casa por mais de um mês, adotando, portanto, a Arena Barueri.

