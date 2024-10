Com ausência, Vasco se reapresenta para trabalho durante Data Fifa

O Vasco está de volta aos trabalhos após o elenco receber três dias de folga. Nesta quarta-feira (9), a equipe se reapresentou com apenas uma ausência – excetuando os lesionados.

O lateral-direito Puma Rodríguez é o jogador em questão, já que ele está a serviço da seleção do Uruguai para os jogos contra Peru, na sexta (11), e Equador, na terça (15), pelas Eliminatórias da Copa. Por outro lado, o ponta Jean David está à disposição, visto que ao contrário da última Data Fifa, não foi convocado pela seleção chilena.

Assim, o time se prepara para a partida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (16), em Brasília, pela 30ª rodada do Brasileirão. Para este jogo, é possível que o técnico Rafael Paiva possa contar com o retorno de Puma Rodríguez. A partida contra o Equador é no Uruguai e começa 20h30 (de Brasília), mas o jogador não é titular.

Contra o Athletico, no jogo da volta pelas quartas da Copa do Brasil, por exemplo, ele teve compromisso com sua seleção na terça (dia 10 de setembro) e já no dia seguinte (11) estava à disposição para atuar em Curitiba. Não à toa, foi a campo nos minutos finais e converteu pênalti na disputa, vencida pelo Vasco. Pesa, é claro, o fato dele não ter atuado pelo Uruguai no dia anterior, ficando no banco os 90 minutos.

Mas Paiva terá desfalques. Além dos lesionados Adson, Jair, Paulinho, Estrella e David, o comandante não terá Souza para enfrentar o São Paulo. Afinal, o volante foi expulso diante o Juventude, na última rodada, no sábado (5). Assim, cumprirá suspensão contra os paulistas. A bola rola às 21h45, no Mané Garrincha.

