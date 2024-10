Três clubes brasileiros contam com elencos mais valiosos do mundo

Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Esses são os três clubes brasileiros dentre os 100 elencos mais valiosos do mundo, de acordo com um estudo feito pelo Observatório do Futebol (CIES). O Real Madrid está no topo desta lista.

A pesquisa, portanto, leva em consideração os valores de mercado dos jogadores de cada clube. Assim, o clube espanhol soma 1,728 bilhão de euros, ou seja, algo em torno de R$ 10,49 bilhões. Vale lembrar que a equipe merengue conta com nomes como Vini Jr, Bellingham, Mbappé e Rodrygo.

No recorte com os três brasileiros, o Palmeiras é o melhor clube sul-americano da lista. O clube paulista aparece na 62ª posição, sendo 211 milhões de euros. Na sequência, em 63°, está o Flamengo com 210 milhões de euros. Por fim, o Botafogo ocupa o 84º lugar, com o elenco avaliado em 141 milhões de euros.

Além do Alvinegro, dois clubes da holding de John Textor, acionista majoritário da SAF do clube, aparecem na lista: Crystal Palace em 37° e Lyon, em 52°.

No top 3, além do Real Madrid, a lista conta com o Manchester City e o Chelsea, ambos da Inglaterra, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Arsenal, Barcelona, Liverpool, PSG, Manchester United, Tottenham e Bayer Leverkusen fecham o top-10.

Além disso, clubes da Arábia Saudita como o Al-Hilal, que conta com Neymar, e Al-Nassr, que tem Cristiano Ronaldo, aparecem no fim da lista dos 100 elencos.

