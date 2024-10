Red Bull Bragantino celebra Dia das Crianças com ações em matchday

O Red Bull Bragantino aproveitou o último final de semana para celebrar o Dia das Crianças. Tradição nos jogos no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, o clube recebeu famílias inteiras para a partida contra o Palmeiras, no sábado, dia 5, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, com programação especial para os pequenos torcedores, incluindo ação em parceria com a Fundação Abrinq.

O Toro Loko Fun Park, ao lado do estádio, ofereceu muita diversão com brinquedos infláveis e atividades com monitores, horas antes do início do jogo, com entrada gratuita. O clube também incentivou a doação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. O Massa Bruta instalou pontos de coleta na sede social, com distribuição de brindes para os doadores e impulsionamento de pontuação para os sócios-torcedores.

Parceria em benefício da garotada

Durante todo o mês de outubro, a Casa Red Bull Bragantino receberá doações de brinquedos. Assim, o total arrecadado será destinado para crianças da região.

A ação é em parceria com a Fundação Abrinq. No protocolo de entrada em campo da partida, os pequenos torcedores que acompanharam os jogadores do Red Bull Bragantino levaram brinquedos, depositados em uma caixa especial ao lado do campo logo após a execução do Hino Nacional para incentivar a campanha. Os atletas posaram, então, para fotos com uma faixa de conscientização do movimento.

Escalação com desenhos infantis faz sucesso nas redes sociais

O tradicional anúncio da escalação do time titular também foi em referência ao Dia das Crianças. Nas redes sociais, o clube postou a arte produzida a partir de desenhos dos jogadores feitos por crianças das turmas da 4ª série da Escola Viverde, de Bragança Paulista, que integra a rede de parceiros do programa de sócio-torcedor do clube. O conteúdo gerou, portanto, grande interação nas plataformas.

No estádio, as crianças anunciaram a escalação do Massa Bruta. A meninada apresentou cada um dos jogadores no sistema de som, para delírio da torcida que lotou o Nabizão.

SERVIÇO – CASA RED BULL BRAGANTINO

Endereço: Rua Arthur Siqueira, 207 – Jardim São José, Bragança Paulista – SP

Horário:

Terça a Sexta, 14h às 22h

Sábado, 10h às 22h

Domingo, 10h às 18h

Sobre o Red Bull Experience

O Red Bull Bragantino Experience é um programa de sócio-torcedor que oferece vivências internacionais. Além das viagens, os associados podem resgatar experiências do Mundo Red Bull, como ingressos para o GP São Paulo de Fórmula 1. Há ainda opções de ações no estádio Nabi Abi Chedid, como entrada em campo com os jogadores em dia de jogo, e visita ao centro de treinamento do clube.

As experiências são resgatadas por meio da Plataforma de Recompensas, exclusiva para sócios-torcedores. A dinâmica é simples: a cada presença em jogo do Red Bull Bragantino, compras na Red Bull Shop ou BullShop (no estádio e na Casa Red Bull Bragantino) e missões completadas dentro da plataforma, o torcedor acumula pontos que podem virar experiências.

