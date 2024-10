Atacante do Botafogo projeta duelo contra o CRB pelo Brasileirão de Aspirantes

Após uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Botafogo busca manter a invencibilidade contra o CRB e seguir entre os primeiros do grupo A da competição. Titular contra o Vitória, quando fez sua estreia, o atacante Weliton, de 19 anos, avaliou os dois primeiros jogos e o desempenho do time.

“Foram duas partidas muito difíceis, um clássico e uma partida fora de casa contra um time muito qualificado, que é o Vitória. Nesse início de campeonato vencemos uma e empatamos a outra fora, somando quatro pontos que são importantes para nós. Acredito que nosso time fez boas partidas e tem muita margem para evoluir e seguir forte no campeonato em busca do título”, disse.

Na próxima quinta-feira (10), o Botafogo, portanto, visita o CRB em partida válida pela 3ª rodada da competição. O Alvinegro é o segundo colocado do grupo A, com a mesma pontuação do Fluminense, quatro pontos. Weliton projetou o duelo contra o CRB e, além disso, ressaltou que o Botafogo vai em busca da vitória.

“Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nesta partida contra o CRB. Nosso time é forte e bastante qualificado, jogadores que já atuaram no profissional e carregam uma bagagem interessante. Vamos entrar bem focados e preparados para buscar a vitória e sair com os três pontos”, concluiu.

Dessa forma, CRB e Botafogo se enfrentam na próxima quinta-feira (10), às 15h, no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.