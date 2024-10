Marcos Braz relembra conversas com Paquetá: ‘Ele gostava muito da ideia de vir para cá’

Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, esteve na mira do Flamengo na janela de transferências do meio do ano. O negócio, no entanto, não foi para frente. Nesta quarta-feira (9), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, detalhou as conversas. Segundo ele, o jogador gostou da ideia de retornar ao Rubro-Negro, mas esbarrou no desejo dos ingleses.