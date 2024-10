Farão falta? Veja números de Keno e Serna, desfalques no Fluminense

O Fluminense terá a ausência de dois dos seus pontas para o próximo compromisso na temporada, na volta da Data Fifa. Keno e Serna não enfrentam o Flamengo, no jogo do dia 17 de outubro.

O primeiro está suspenso pelo terceiro amarelo. Assim, terá de cumprir suspensão automática. Já o colombiano está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, adquirida durante o jogo contra o Cruzeiro, na última quinta (3). Confira, então, os números da dupla em 2024 pelo Fluminense e se eles farão falta no clássico.

Farão falta?

Keno foi um dos jogadores importantes na conquista da Libertadores de 2023. Afinal, além das boas atuações, ele contribuiu com as duas assistências nos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Boca Jrs (ARG), no Maracanã, no jogo do título. Este ano, porém, ele já não repete as aparições de sua temporada inaugural nas Laranjeiras.

Se em 2023 participou de 18 gols (cinco gols e 13 assistências), este ano está devendo. Em 32 partidas, ele anotou apenas quatro gols e somente duas assistências. Com ele em campo em 2024, o Fluminense tem 40,6% de aproveitamento – um decréscimo em relação a 2023, quando apresentou 62,2% nas 53 partidas em que Keno atuou.

Já Serna é peça nova nas Laranjeiras. Contratado junto ao Alianza Lima (PER), o ponta logo se adaptou ao time, conquistando vaga de titular em 11 de seus 15 jogos desde que chegou, em julho. Já são três participações em gols, com uma bola na rede e duas assistências – uma logo em sua estreia, diante o Palmeiras (vitória por 1 a 0), aliás.

Com ele, o Flu possui 57,7% de aproveitamento. O que significa que o Tricolor pontua mais quando tem o colombiano em campo, já que possui rendimento de 46,7% nos 57 jogos oficiais da temporada.

Números de Keno e Serna pelo Fluminense em 2024

Keno

32 jogos (11V; 6E; 15D)

40,6% de aproveitamento

Quatro gols e duas assistências

Seis participações em gols (0,18 p/j)

Serna

15 jogos (8V; 2E; 5D)

57,7% de aproveitamento

Um gol e duas assistências

Três participações em gols (0,2 p/j)

