Dorival aponta ‘momento’ para Igor Jesus como titular na Seleção

Dorival Júnior confirmou em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (9), que Igor Jesus, do Botafogo, vai ser titular na sua primeira oportunidade de defender a Seleção Brasileira. Dessa forma, Endrick, que vinha tendo algumas oportunidades consecutivas, fica no banco de reservas. Assim, o treinador explicou a sua escolha.

“Em cima das alterações, vejo que o momento do Igor é muito interessante. Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo concorrência muito grande, mesmo assim dando seu recado. Tudo é questão de encontrar o momento dele próprio na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento do Igor são diferentes, quem sabe pode ser importante para jogo desse tamanho”, disse Dorival.

Igor Jesus é um dos principais nomes do Botafogo nos últimos meses. Ele chegou na última janela de transferências e já tem sete gols e uma assistência em 19 partidas. Aliás, dois destes gols foram decisivos nas oitavas de final da Libertadores e três dos cinco no Brasileiro para colocar a equipe em vantagem.

Além de Igor Jesus, Abner também vai ganhar uma oportunidade na equipe titular. Outra mudança é no gol, uma vez que Alisson foi cortado por lesão. Assim, Ederson assume a posição.

O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Portanto, a Seleção entra em campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.



