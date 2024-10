Corinthians pode levar caso de desvio de ingressos do sócio-torcedor ao MP

A Comissão de Justiça e Marketing do Corinthians denunciou uma possível irregularidade com associados do clube na venda de ingressos. E o caso pode atingir esferas maiores. Isto porque o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, estuda levar o caso para o Ministério Público. A informação é do “ge”.

Segundo o relatório, 30% dos ingressos pelo Fiel Torcedor, atendendo ao benefício de prioridade da compra, foram de maneira irregular. A média foi de 1.600 ingressos nesta “pré-venda” nas partidas na Neo Química Arena.

Do total, 28% não são sócios do clube e outros 4% estão inadimplentes. Ou seja, 32% dos compradores não estão aptos ao benefício. Isto corresponde mais de de 500 ingressos vendidos de forma irregular em média.

Para tentar terminar o caso, a API do site Fiel Torcedor foi desativada para essa primeira leva de bilhetes. Atualmente, a liberação da venda é feita de forma manual. A Interface de Programação de Aplicativos, ou API, é um sistema que identifica os CPFs dos compradores e autoriza o acesso.

O Corinthians, aliás, ainda não se pronunciou sobre o caso. No entanto, um novo encontro para a discussão do restante das pautas vai ocorrer na próxima segunda-feira, no Parque São Jorge.

