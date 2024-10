Possível substituto, atacante não é titular desde julho no Fluminense

Com problemas nas pontas, o Fluminense precisará de criatividade para escalar a equipe para o próximo compromisso, dia 17, contra o Flamengo. Assim, é possível que o técnico Mano Menezes volte a utilizar um atleta pouco escalado por ele para as vagas ou de Keno, ou Serna, desfalques certos.

Trata-se de Marquinhos. O ponta, emprestado pelo Arsenal (ING) e que começou bem sua campanha no Flu, perdeu espaço sob o comando do treinador. Mas, com problemas para escalar a equipe, é possível que reapareça com o jogador, que não começa jogando desde julho.

Assim, lá se vão quase três meses desde a última vez que o outrora titular começa uma partida pelo Flu. O jogo em questão é contra o Palmeiras, dia 25 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão. Desde então, entrou na partida contra o Red Bull Bragantino, na 20ª rodada, no entanto passou por lesão e ficou fora por seis jogos.

Depois, foram mais seis partidas como reserva, mas sem entrar em campo. Não foi relacionado contra o Atlético-MG, no jogo da volta das quartas da Libertadores, e entrou na partida seguinte, contra o Atlético-GO, atuando apenas por 20 minutos. Contra o Cruzeiro, porém, sequer entrou novamente.

Marquinhos tem dois gols e duas assistências nas 25 partidas que fez até aqui pelo Tricolor.

