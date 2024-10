Atlético segura pressão e vence o Grêmio em jogo atrasado do Brasileiro

Em duelo direto e atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético fez valer o fator casa e venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV. Hulk, de pênalti, e Deyverson marcaram para o Galo, enquanto o chileno Aravena fez para o Tricolor. O duelo, aliás, foi de chances para as duas equipes, mas os mineiros conseguiram aproveitar melhores. Os gaúchos fizeram por um bom tempo uma pressão, mas sem sucesso.

Com o resultado, o Atlético fica na nona posição, com 40 pontos, e fica a seis do G6 na tabela. Do outro lado, o Grêmio fica na 11ª colocação, com 35 pontos, e ainda segue com alerta ligado com a zona de rebaixamento. O Tricolor está a seis do Vitória, primeiro dentro da zona de degola. Os times voltam a campo somente na outra semana pelo Brasileirão. O Atlético-MG encara o Fortaleza fora de casa na quarta (16), enquanto o Grêmio, já no sábado (19), tem o rival Inter pela frente.

Agitado

A primeira parte de Atlético e Grêmio foi de chances e gols de ambas as equipes. Logo no primeiro minuto, Reinaldo parou em Matheus Mendes após boa finalização. O Galo, em seguida, deu a resposta com Hulk. O atacante foi derrubado por Jemerson na área. O árbitro marcou pênalti, e na cobrança o próprio camisa 7 abriu o placar. Porém, a vantagem quase foi por água abaixo na sequência. Logo na saída de bola, Braithwaite igualou, mas o VAR viu toque de mão do dinamarquês na bola e anulou o gol. Contudo, o Tricolor não se abateu e chegou ao empate com Avarena após belo lançamento de Dodi. Depois disso, os gaúchos cresceram na partida e eram mais incisivos no ataque, enquanto os mineiros optaram pelo toque de bola. E foi assim que os donos da casa voltaram a ficar a frente no placar após gol de Deyverson.

Atlético segura o Grêmio

A segunda etapa foi momentos à parte das equipes. Na primeira metade, o Atlético conseguiu as melhores oportunidades, com Hulk em chute de longe e Fausto Vera, que perdeu um gol incrível na cara do gol. O Tricolor, por sua vez, só foi assustar a partir dos 20 minutos. A primeira em finalização de Edenílson, que parou na defesa de Matheus Mendes. Cristaldo, Pepê e Diego Costa tiveram possibilidades de marcar, mas sem sucesso. O técnico Renato Gaúcho, aliás, colocou o time bem ofensivo para buscar o empate de qualquer maneira. Contudo, o Galo não explorou as brechas do time gaúcho e se fechou nos minutos finais para garantir os três pontos.

ATLÉTICO 2×1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada (Jogo atrasado)

Data-Hora: 9/10/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 22.353 torcedores

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Saravia (Palacios, 42’/2°T), Lyanco (Bruno Fuchs, intervalo), Rodrigo Battaglia, Rubens; Otávio (Paulo Vitor, 42’/2°T), Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Deyverson (Mariano, 34’/2°T), Paulinho e Hulk (Alan Kardec, 45’/2°T). Técnico: Gabriel Milito.

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa, 20’/2°T), Jemerson (Pavón, 32’/2°T), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê (Ronald, 41’/2°T), Edenilson, Cristaldo (Monsalve, 32’/2ºT) e Aravena (Mayk, 41’/2°T); Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Hulk, 10’/1°T (1-0); Aravena, 23’/1°T (1-1); Deyverson, 38’/1°T (2-1)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa (Ambos SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: Lyanco, Deyverson, Fusto Vera, Hulk (CAM), Marchesín, Jemerson, Reinaldo (GRE)

Cartão Vermelho: –

