Bolívia x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 10 de outubro, Bolívia e Colômbia se enfrentam na abertura da nona rodada das Eliminatórias da América do Sul. O jogo ocorrerá no Estádio Municipal de El Alto, às 17h (de Brasília) que está situado a 4.070 metros acima do nível do mar, sendo o segundo estádio mais alto do mundo. Dessa forma, a altitude é uma expectativa de vantagem para os bolivianos, que esperam um bom resultado na competição.

Situação das Seleções

Atualmente, a Colômbia ocupa a vice-liderança do torneio, com 16 pontos, e é a única seleção invicta até o momento. Se a Colômbia conseguir sair de El Alto com uma vitória ou empate, alcançará uma marca histórica de nove jogos sem derrotas nas Eliminatórias. Além disso, uma vitória combinada com uma derrota da Argentina para a Venezuela colocaria a Colômbia na liderança do torneio.

Por outro lado, a Bolívia vem motivada após vencer o Chile em Santiago na rodada anterior, marcando sua primeira vitória fora de casa em três décadas. Com nove pontos, a Bolívia está em oitavo lugar, mas ainda luta pela classificação para a Copa do Mundo.

Onde assistir

O canal SporTV2 transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Bolívia

O treinador Oscar Villegas confirmou que Robson Matheus continuará como titular no meio-campo. Com pai brasileiro e experiência nas categorias de base de grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, Matheus é um dos destaques do Always Ready. Mas o técnico tem uma dúvida: Jeyson Chura, que brilhou na temporada pelo The Strongest, pode substituir Terrazas.

O goleiro Guillermo Viscarra comentou: “Temos a obrigação de vencer para continuar sonhando com a classificação e manter nossa torcida feliz.”

Como Chega a Colômbia

Na Colômbia, o foco das notícias não está apenas no time, mas também nas declarações do técnico Néstor Lorenzo sobre um suposto espião boliviano que teria observado os treinos da seleção colombiana em Cochabamba, levando a uma preocupação com possíveis vazamentos de informações. Em relação ao time, Lorenzo deve apostar em Roger Martínez como companheiro de Luis Díaz. James Rodríguez segue como o principal municiador.

BOLÍVIA X COLÔMBIA

8ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 10/10/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, El Alto (BOL)

BOLÍVIA: Viscarra; Medina, Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Terceros, Robson Matheus e Héctor Cuéllar, Jeyson Chura (Terrazas) e Ramiro Vaca; Algarañaz: Técnico: Óscar Villegas.

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Juan David Cabal e Lucumí; Arias, Uribe, Lerma e James Rodríguez; Róger Martínez e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Nailton de Souza (BRA)

VAR: Daniel Bobre Bins (BRA)

