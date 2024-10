Cazé TV transmitirá jogos da LFU pelo Brasileirão no Youtube; Entenda parceria

O YouTube anunciou nesta quarta-feira (9) a compra de um pacote de 38 jogos para transmitir o Campeonato Brasileiro na CazéTV a partir do próximo ano. A emissora do influenciador publicou a postagem sobre o acordo nas suas mídias sociais.

O acordo contempla os clubes da Liga Forte Futebol (LFU), tem validade de 2025 a 2027 e prevê a exibição de uma partida por rodada.

Tanto a representante do YouTube, Patrícia Muratori, quanto a CazéTV comentaram a parceria logo após o anúncio oficial.

“Tenho a honra de anunciar que vamos transmitir o Brasileirão no YouTube em 2025. Firmamos um acordo com a Liga Forte Futebol. Vamos trazer todo o potencial do futebol conectado, desse consumo da nova era, e juntar isso ao esporte para continuar fomentando um ecossistema aberto, democrático e acessível”, disse Patrícia Muratori, diretora do YouTube na América Latina. “Estamos falando de mais conteúdo gratuito para que mais brasileiros consumam o que amam, no formato que preferem, da maneira como quiserem”, acrescentou.

O YouTube informou que haverá revezamento de escolha dos jogos a cada rodada entre os detentores dos direitos. Record e YouTube terão a primeira escolha a cada três rodadas. Em seguida, o Prime Video escolherá, e, na rodada seguinte, será a vez do terceiro parceiro, ainda não definido.

A Liga Forte Futebol reúne os seguintes clubes: Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

